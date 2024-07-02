السيرة الذاتية للواء محب حبشي المرشح لمحافظة بورسعيد

كشفت مصادر مطلعة أن اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، مساعد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سيؤدي اليمين الدستورية، غدا الأربعاء، لتوليه منصب محافظ بورسعيد الجديد وذلك أمام رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية.

حركة المحافظين .. ننشر السيرة الذاتية لـ محافظ بورسعيد الجديد

وشغل المُرشح لمنصب محافظ بورسعيد الجديد منصب مساعد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك منصب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وعددا من المناصب العسكرية في القوات المسلحة المصرية.

ومن المنتظر أن يؤدي الوزراء والمحافظون الجدد ضمن الحكومة الجديدة وحركة المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية، غدًا، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.