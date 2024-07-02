تعرف على وزير الثقافة الجديد الدكتور أحمد هنو

ضمت الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، وزيرا للثقافة، خلفًا للدكتورة نيفين الكيلاني وفق مصادر حكومية لإكسترا نيوز.

الدكتور أحمد فؤاد هنو من مواليد ديسمبر 1968، وهو متخصص في الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة، وقد حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة (قسم حفر) عام 1992، ثم حصل على درجة الماجستير في أفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة عام 1997، وأعقبها الدكتوراه في فلسفة الفن.

وتدرج الدكتور أحمد هنو في الوظائف ، فعمل معيدًا بكلية الفنون الجميلة، قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب؛ ثم أستاذ مساعد بقسم الجرافيك، وأستاذًا بالقسم، ثم تولى في 2019 منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان؛ إلى أن تولى منصب نائب الرئيس لشئون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.

وشارك احمد هنو بأعماله في عدة معارض، منها" صالون الشباب الثاني" 1990، معرض "فن الجرافيك المصرى المعاصر" بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك 2015، معرض "ملتقى فناني الغد" بمركز سعد زغلول الثقافي بمتحف بيت الأمة 2018 .كما شارك في اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير لثلاث دور