يورو 2024.. «يويفا» يفرض غرامات على 3 منتخبات بسبب المقذوفات

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الثلاثاء، غرامات مالية على 3 منتخبات هي: إسكتلندا وسويسرا والمجر، وذلك بسبب مخالفات خلال بطولة يورو 2024.

وجاءت الغرامات المالية على إسكتلندا وسويسرا والمجر؛ بسبب المقذوفات خلال مباريات يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت الغرامات، كالتالي.

إسكتلندا

3 آلاف و375 يورو، بسبب إلقاء الجماهير المقذوفات في أرض الملعب خلال التعادل مع سويسرا (1-1) في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

5 آلاف و625 يورو، بسبب إلقاء الجماهير المقذوفات في أرض الملعب خلال الخسارة أمام ألمانيا (1-5) في مباراة الافتتاح.

سويسرا

24 ألفًا و250 يورو، بسبب إلقاء الجماهير المقذوفات في أرض الملعب خلال مباراة إسكتلندا، ضمن لقاءات المجموعة الأولى من مجموعات يورو 2024.

المجر

55 ألف يورو، بسبب إلقاء الجماهير المقذوفات وتوجيه رسائل غير رياضية خلال الفوز على إسكتلندا (1-0) في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة يورو 2024.