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الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قائمة حركة المحافظين الجديدة 2024

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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 كشفت مصادر حكومية أن حركة المحافظين الجديدة تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والجيزة والمنيا وأسيوط والدقهلية وسوهاج وأسوان والشرقية القليوبية ودمياط
جاءت أبرز الأسماء الجديدة:
الدكتورة جاكلين عازر محافظة للبحيرة 
اللواء محب حبشي محافظا لبور سعيد 
اللواء أشرف الجندي محافظا للإسكندرية 
المهندس عادل سعيد محافظًا للجيزة 
اللواء عماد الكدواني محافظًا للمنيا 
اللواء هشام أبو النصر محافظًا لأسيوط
اللواء طارق مرزوق محافظًا للدقهلية
اللواء علاء عبد المعطي محافظا لكفر الشيخ
اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج
اللواء أشرف فارس محافظًا للإسماعيلية
اللواء خالد شوقي محافظًا لأسوان
المهندس حازم الأشموني محافظًا للشرقية
اللواء أيمن عطية محافظا للقليوبية
اللواء أيمن الشهابي محافظا لدمياط 

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