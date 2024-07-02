قائمة حركة المحافظين الجديدة 2024

الثلاثاء 02/يوليو/2024 - 08:13 م

كشفت مصادر حكومية أن حركة المحافظين الجديدة تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والجيزة والمنيا وأسيوط والدقهلية وسوهاج وأسوان والشرقية القليوبية ودمياط

جاءت أبرز الأسماء الجديدة:

الدكتورة جاكلين عازر محافظة للبحيرة

اللواء محب حبشي محافظا لبور سعيد

اللواء أشرف الجندي محافظا للإسكندرية

المهندس عادل سعيد محافظًا للجيزة

اللواء عماد الكدواني محافظًا للمنيا

اللواء هشام أبو النصر محافظًا لأسيوط

اللواء طارق مرزوق محافظًا للدقهلية

اللواء علاء عبد المعطي محافظا لكفر الشيخ

اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج

اللواء أشرف فارس محافظًا للإسماعيلية

اللواء خالد شوقي محافظًا لأسوان

المهندس حازم الأشموني محافظًا للشرقية

اللواء أيمن عطية محافظا للقليوبية

اللواء أيمن الشهابي محافظا لدمياط