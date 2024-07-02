البنك الدولي يشيد بتعامل «إيميا» مع تحديات «أبيدوس للطاقة الشمسية»

أشاد مسؤولو البنك الدولي بتعامل فريق شركة إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار، مع التحديات التي واجهت مشروع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية خلال الأشهر الماضية.

جاء ذلك خلال الزيارة الدورية للجهات الممولة لموقع المشروع والمجتمع المحلي، حيث ضم الوفد فريق فني لمتابعة نسب التنفيذ وسير الأعمال بالمحطة، وفريق السلامة والصحة المهنية والمجتمع والبيئة للتأكد من مطابقة الإجراءات المتبعة في موقع المشروع للمواصفات العالمية، وتأثير المشروع على المجتمع المحلي.

فمن جانبه، عبر كريستوفر مارتن مدير الاستثمار في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن إعجابه بالجهود المبذولة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية في المشروع، مؤكدا أن موقع المحطة تحول بالكامل منذ أول زيارة للموقع عندما كان الموقع مجرد صحراء قاحلة وقال : " تم تركيب معظم الخلايا الشمسية في أماكنها، إنه أمر مدهش ومثير للإعجاب أن ترى بحرا من الخلايا الشمسية وسط الصحراء".

وأشاد بطريقة تعامل فريق إيميا باور في التغلب على المشكلات والتحديات التي واجهت المشروع، واصفا إياها بالعبقرية، ومشددا على أنها حافظت على سير الأعمال بالمشروع بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف أن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة كان على رأس هذه التحديات ما أثر على وصول المعدات المطلوبة في التوقيتات المحددة.. مشددا على أن ما فريق عمل إيميا باور قدم جهودا عظيمة تستحق الإعجاب.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أبيدوس للطاقة الشمسية دوناتو ساسو إن شركة إيميا باور تؤمن بقدرات مصر وإمكانياتها في مجال الطاقة وتريد أن تساهم في إظهار قدراتها من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن محطة أبيدوس هي المشروع الأكبر في سجل أعمال شركة إيميا باور.

ولفت إلى أن المشروع واجه الكثير من التحديات منذ بدء العمل فيه، ولكن أكبر هذه التحديات ظهر خلال الأشهر الماضية بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر والتي صعبت من وصول المعدات والأعمال اللوجستية الأخرى، موضحا أن فريق عمل إيميا باور وشركة أبيدوس تمكنوا من معالجة هذا الأمر سريعا واستطاعوا العودة وفق المسار المحدد لتنفيذ الأعمال.

وأكد أن العمل في المحطة سينتهي في الموعد المحدد منذ بدء التنفيذ وهو السابع والعشرين من سبتمبر المقبل، ميديا سعادته بنجاح الاختبارات التشغيلية لربط قدرة المحطة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا الالتزام بموعد التشغيل التجاري في الموعد المقرر بنهاية سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن هذا يعني عملا أكبر وجهدا أكثر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وفيما يتعلق بالكوادر المصرية القائمة على تنفيذ المشروع، شدد دوناتو على أن إيميا باور مؤمنة بقدرات الكوادر المصرية، مضيفا أن مصر تمتلك مواهب محترفة وكوادر مهنية كبيرة في كل المجالات والتخصصات.



وعلى صعيد المجتمع المحلي، التقى فريق السلامة والصحة المهنية والمجتمع والبيئة التابع للجهات الممولة باللجنة الشعبية الممثلة لقبائل قرية فارس، وناقشوا مستجدات المشروع وتأثيره على المجتمع المحلي للقرية، وآليات التواصل بين القائمين على المشروع والمجتمع المحلي.

وأكد ممثلو اللجنة الشعبية استمرار التعاون بين المجتمع المحلي وشركة إيميا باور، مشيرين إلى مساهمات إيميا باور في تطوير المركز الصحي الخاصة بالقرية، وتطوير المعهد الأزهري للفتيات.

وأعربت اللجنة عن تطلعها لمزيد من التعاون مع مشروع أبيدوس وشركة إيميا باور لمزيد من التطوير.

بدوره، قال المهندس عبد الشافي محمود رئيس اللجنة الشعبية لقرية فارس إن الاجتماعات المستمرة بين القائمين على مشروع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية واللجنة الشعبية لقرية فارس دائما ما تكون مثمرة، مؤكدا أن شركة إيميا باور استجابت لمطالب المجتمع المحلي فيما يتعلق بتطوير المعهد الأزهري للفتيات بالقرية، وتطوير ورفع كفاءة المركز الطبي الخاص بقرية فارس، من خلال تجهيز وحدات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال.

وأضاف أن مشروع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية أتاح فرص عمل كبيرة لشباب وفتيات قرية فارس، إلى جانب شركات المقاولين من المجتمع المحلي.

