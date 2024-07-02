ضبط 64 حالة سرقة وصلات مياه الشرب بمركزي سنورس والفيوم

تمكنت حملات التفتيش بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم من ضبط 64 حالة سرقة لمياه الشرب ما بين سكني ومنزلي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وصرح المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بأنه تم ضبط وإزالة عدد ٩ وصلات مياه شرب سرقة تستخدم بغرض ري الأراضي الزراعية وعدد ٥٥ وصلة مياه سرقة ما بين تجاري ومنزلي بناحية سنهور والسعيدية بمركز سنورس وزاوية الكرادسة بني صالح بمركز الفيوم وتم إزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك التعديات.

وأوضح رئيس الشركة أن تلك التعديات والمخالفات تؤثر بالسلب في حصول المواطنين على خدمات مياه الشرب وانتظام وجودة الخدمة واستنزاف وإهدار موارد الشركة وتعطيل خطط وبرامج التنمية مؤكداً استمرار الشركة بالتصدي بكل حزم لتلك الممارسات والسلوكيات التي يتبعها البعض حفاظاً على مياه الشرب من الإهدار حتى يتمكن كل مواطن من حصوله على خدمة تلبي احتياجاته وتطلعاته.

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