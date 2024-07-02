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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فريق سيدات تنس الطاولة بالزمالك يهزم الأهلي ويفوز بلقب الدوري

تنس طاولة الزمالك
تنس طاولة الزمالك
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تُوج فريق تنس الطاولة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة الدوري، وذلك عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 3 - 1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، بالدورة المجمعة الثانية، التى أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وخاض الفريق اللقاء بقائمة تضم كلًا من: "يسرا أشرف حلمي،  وأميرة يسري،  والمحترفة مارجريتا بوتسكا".

وأعرب أشرف حلمي رئيس جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك، عن سعادته، بأداء اللاعبات، والتتويج  بلقب بطولة الدوري.

ويقود جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك كل من: " أشرف حلمي رئيساً ومحمد السيد مدرباً، أحمد حلمي مدرباً عاماً".

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