بنك التنمية الإفريقي والجايكا يبحثان أولويات أجندة القمة الـ9 لمؤتمر طوكيو الدولي

أكدت مجموعة بنك التنمية الإفريقي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) الحاجة الماسة إلى آليات تمويل مختلطة ومبتكرة لدعم جهود إفريقيا في التصدي لتغير المناخ.

واتفقا على تقديم قروض ميسرة أكثر إنتاجية للحكومات الإفريقية، وذلك كجزء من مراجعة المبادرة المشتركة لتعزيز مساعدة القطاع الخاص، والإعداد لمؤتمر طوكيو الدولي التاسع المعني بإفريقيا، والذي سيعقد في يوكوهاما أغسطس 2025.

وبحث الجانبان حشد خمسة مليارات دولار بين عامي 2023 و2025 مع الاستثمارات ذات الأولوية في الكهرباء والصحة والاتصال والزراعة، وذلك ضمن المبادرة المشتركة، فضلًا عن استعراض التقدم في المشاريع ذات التمويل المشترك، بما في ذلك في نيجيريا وموريتانيا والمغرب، والاعتراف بأهمية آليات التمويل المبتكرة في مواجهة التحديات البيئية.

كما بحثا مشروعات النقل في كل من أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وممر طريق (أبيدجان-لاجوس) السريع، والذي تدعم مجموعة البنك الدولي تقييمات مخاطر المناخ فيه لدمج تدابير التكيف، مثل الجدران البحرية.

ومن جهتهم، دعا ممثلو (جايكا) إلى التعاون الدولي لاستكشاف المزيد من التعاون في مجال الأمن الغذائي والتنمية الصناعية لزيادة الآثار الاقتصادية لتطوير ممرات النقل.

