بعد انفصال لشهرين.. جوري بكر تعلن عودتها لزوجها بصورة وتعليق

أعلنت الفنانة جوري بكر، عودتها لزوجها مرة أخرى بعد انفصال دام لمدة شهرين في منتصف مايو الماضي.

ونشرت جوري بكر صورة لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقة، "تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو ابني وأتمنى الناس تدعيلنا بالسعادة والبركة، وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".

وتفاعل مع الصورة عدد من المتابعين وأصدقائها الفنانين، حيث علقت على الصورة الفنانة راندا البحيري، قائلة، "ألف ألف مبروك ربنا يخليكم لبعض".

وكانت الفنانة جوري بكر قد أعلنت انفصالها في منتصف مايو الماضي بتدوينة قالت فيها: "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

شاركت الفنان جوري بكر في الموسم الرمضاني السابق 2024 بمسلسل " مسار إجباري" ذات ال15 حلقة، والذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان، وقدمت خلاله دور "سناء".

شاركها البطولة الفنانين: صابرين، رشدي الشامي، أحمد داش، عصام عمر، بسمة، مي الغيطي، محسن منصور، نور محمود، محمود البزاوي، نور إيهاب، وآخرون، معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج نادين خان.

في إطار من التشويق والإثارة، يعيش الشابان (علي) و(حسين) حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما أخوان من الأب، الذي يموت ويترك لهما دليلًا يغير مسار جريمة قتل.