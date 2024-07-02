يورو 2024.. منتخب هولندا يتقدم على رومانيا في الشوط الأول

تقدم منتخب هولندا على رومانيا بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

سيطر منتخب هولندا على الكرة ومجريات اللعب في الشوط الأول، وأحكم قبضته على منتخب رومانيا بأكثر من محاولة تهديفية.

منتخب هولندا يتفوق على رومانيا

وترجم المنتخب الهولندي سيطرته إلى هدف التقدم، عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 20، بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

تأهل منتخب هولندا إلى دور الـ16 من يورو 2024، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ليبلغ دور ثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث.

بينما تأهل منتخب رومانيا إلى دور الستة عشر، متصدرًا للمجموعة الخامسة وفي رصيده 4 نقاط، بعدما فاز في مباراة وتعادل في واحدة وخسر في أخرى.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.