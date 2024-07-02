الأرصاد: طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء 3 يوليو 2024 عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس غدا" الأربعاء

كشفت «الأرصاد» أنه يسود غدًا الأربعاء طقس حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ووفقًا لـ التقارير الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة غدًا في مناطق مصر كما يلي:



القاهرة الكبرى



درجة الحرارة العظمي :37

درجة الحرارة الصغرى: 26

الوجه البحري ومدن القناة

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 23



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 23

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 29



درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 26

الوجه البحري ومدن القناة

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 23



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 23

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 29