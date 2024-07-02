«حان وقت خدمة الوطن من موقع آخر».. رسالة رضا حجازي قبل مغادرة وزارة التعليم

الثلاثاء 02/يوليو/2024 - 07:53 م

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في آخر رسالة له قبل مغادرة ديوان الوزارة: “أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لكل من أبدى مشاعره الطيبة والصادقة اليوم في ديوان الوزارة، لقد كان لي الشرف بالعمل معكم على مدار السنوات الماضية كرئيس قطاع التعليم، ونائب وزير لشئون المعلمين، ووزير للتربية والتعليم والتعليم الفني”.

وتابع الدكتور رضا حجازي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: “أتوجه بأسمى آيات الحب والتقدير والعرفان لكل العاملين في مديريات وإدارات ومدارس التربية والتعليم، وللقيادة السياسية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منحي الفرصة للإسهام في إصلاح و تطوير النظام التعليمي في مصر”.

واختتم حجازي، رسالته قائلا: “أتمنى كل التوفيق للوزير القادم ولزملائي في الوزارة في مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر من أجل مستقبل أفضل. حان الوقت لخدمة الوطن من موقع آخر والعودة للعمل كأستاذ جامعي أكاديمي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي الصغيرة”.



