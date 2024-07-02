"بعتذر عن أي تقصير".. الدكتورة نهال بلبع توجه رسالة لأهالي البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، رسالة للمواطنين عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، بعد مغادرتها الديوان العام، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع إعلان تشكيل الوزارة الجديد وحركة المحافظين بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وقالت نائب محافظ البحيرة: "الحمد لله على الشرف الذي حصلت عليه بالوجود و التكليف بالخدمة العامة لخدمة المواطنين كنائب محافظ البحيرة، تجربة مختلفة وثرية جداً بالخبرات، شكراً جزيلاً للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعطاء الفرصة للشباب خاصة المرأة، شكراً جزيلاً للدكتور مصطفى مدبولي تشرفت بالعمل تحت رئاسته للحكومة المصرية و بالتوفيق في القادم و مع الزملاء الأفاضل".

وكما وجهت نائب محافظ البحيرة، شكراً للقيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة، شكراً للمواطنين وسكان المحافظة، قائلة:" تشرفت بكم جميعًا، بسم الله وبإذن الله أبدأ فصل جديد في حياتي العملية والعلمية لخدمة الوطن وتنمية المجتمع و بإذن الله مصر دائماً في تقدم و إزدهار".

وأخيرًا توجهت نائب محافظ البحيرة، باعتذار قائلة:" خالص اعتذاري عن أي تقصير خلال فترة تولي المسئولية".

وكانت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قد كلفت بمهام القائم بأعمال محافظ البحيرة، خلفًا للواء هشام آمنة، عقب توليه حقبة وزارة التنمية المحلية خلال شهر أغسطس عام 2022.

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية غدًا

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.



وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.



وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.



وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.



وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.