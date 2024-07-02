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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عادل النجار محافظا محتملا للجيزة خلفا اللواء أحمد راشد

م. عادل النجار
م. عادل النجار
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أكدت مصادر مطلعة  لـ “البوابة نيوز” أن المهندس عادل سعيد النجار رئيس مدينة الشيخ زايد ودمياط الجديدة مرشحا لمنصب محافظ الجيزة خلفا اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة في حركة المحافظين المرتقبة.

وكشف مصدر  داخل محافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جمع متعلقاته وغادر مبنى المحافظة منذ قليل.

يذكر ان أداء اليمين للحكومة الجديدة وحركة المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام الرئيس السيسي سيكون غدا في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة .

الجدير بالذكر أن المهندس عادل النجار، كان يعمل:

1-رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة

2- رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

3- جهاز تنمية العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية مدينة خليج السويس.

4- رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.
5- رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف.

6- نائب رئيس جهاز 6 أكتوبر.

7- مقرر لجنة التسعير بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية.

8- مهندس بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

المهندس عادل النجار مرشح محافظا للجيزة خلف اللواء أحمد راشد اليمين للحكومة الجديدة حركه المحافظين