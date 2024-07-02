رسميًا.. نهضة بركان يضم حارس منتخب المغرب

نجح نادي نهضة بركان المغربي في ضم صفقة قوية بالتعاقد مع حارس مرمى منتخب المغرب منير المحمدي، بعد نهاية عقده مع نادي الوحدة السعودي.

وخطف نهضة بركان صفقة منير المحمدي، البالغ من العمر 35 عامًا، من أنياب الوداد الرياضي الذي كان قريبًا من التعاقد معه، ليعزز بذلك صفوفه بحارس مرمى ذي خبرة وكفاءة عالية.

وبدأت مسيرة المحمدي الاحترافية مع نادي مليلية المغربي عام 2009، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا للعب مع نومانسيا ومالجا.

وانتقل المحمدي بعد ذلك إلى تركيا للعب مع هاتاي سبور، قبل أن ينضم إلى الوحدة السعودي عام 2022.

منير المحمدي ينتقل إلى نهضة بركان المغربي

ويعد المحمدي أحد أهم لاعبي المنتخب المغربي، حيث خاض 46 مباراة دولية، وشارك في بطولتين لكأس العالم 2018 و 2022 وكأس أمم أفريقيا 2019.

وقال نادي نهضة بركان في بيان رسمي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه تعاقد مع منير المحمدي بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

ورحل منير المحمدي عن الوحدة السعودي، ليبدأ النادي في التفاوض مع الأهلي للحصول على خدمات الحارس محمد الشناوي في الصيف الحالي، وذلك بحسب عدة تقارير صحفية.