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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"أصيب بحالة هياج".. ضبط سيدة تسببت في وفاة ابنها بعد تكبيل يده

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سيدة كبلت يد ابنها من ذوي الهمم، مما تسبب في مصرعه متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ أثناء نقله إلى المستشفى، بعدما حدثت له حالة هياج.

ضبط سيدة تسببت في وفاة نجلها  

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا  بوصول جثة طفل إلى المستشفى ويظهر على جسده آثار جروح وتكبيل.
وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الطفل "علاء.ع" من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفى متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ.

وتبين من التحريات، أن والدته قامت بتكبيله بسبب إصابته بحالة من الهياج، جرى ضبطها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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