بفيلم تسجيلي عن حياته.. المركز الثقافي الروسي يحتفل بالذكرى 106 للشيخ إمام

يحتفل المركز الثقافي الروسي بالذكرى الـ 106 على ميلاد المطرب والملحن الراحل الشيخ إمام، وذلك 8 مساء الخميس 4 يوليو الجاري بمسرح تشايكوفسكي بالبيت الروسي بالقاهرة بالتعاون مع جمعية محبي الشيخ إمام للفنون والآداب.

برنامج الحفل

يضم برنامج الاحتفالية أغاني الراحل ويقدمها المطرب أحمد إسماعيل بمصاحبة عازف الإيقاع الفنان زين العابدين محمد، كما يشارك المطرب محمد عزت بفقرة غنائية من ألحانه وبمشاركة المطربة فريدة، بالإضافة إلى فقرة غنائية للفنان شعبان عيسى ابن شقيق الشيخ إمام، ويشارك الشاعر محمود الطويل بقصيدة، كما تتضمن الاحتفالية عرضا لفيلم تسجيلي عن حياة الشيخ إمام.

أحد الرموز الهامة فى تاريخ الأغنية المصرية

من جانبه صرح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر عن ترحيبه بتنظيم الاحتفالية التى تتناول مشوار الإبداع لأحد الرموز الهامة في تاريخ الأغنية المصرية، كما قدم الشاعر سيد عنبه رئيس جمعية محبي الشيخ إمام الشكر لإدارة المركز الروسي على رعاية الاحتفالية.

من جانبه وجه شريف جاد مدير النشاط الثقافي الدعوة للجمهور المصري والعربي لحضور الاحتفالية تكريمًا لواحد من أهم رموز الأغنية الوطنية فى مصر.