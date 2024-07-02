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الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 150 مليون جنيه في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي – تأسيس الشركات واستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

150 مليون جنيه القاهرة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة