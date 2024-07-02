دراسة حديثة تكشف عن حل فعال للحد من زيادة الوزن للسيدات

وجدت دراسة طبية حديثة قام بها باحثون بقسم التغذية فى جامعة ماساتشوستس حلا فعالا للحد من زيادة الوزن للسيدات أثناء فترة انقطاع الطمث وفى سن اليأس، وفقا لما نشرته مجلة ديلي ميل.

كشفت الدراسة التى قام بها الباحثون أن العلاج الحرارى هو الحل الفعال لفقدان الوزن، وأن قضاء نصف ساعة يوميا في بيئة حارة يحفز إنتاج البروتين الذي يساعد الجسم على استخدام الطاقة وحرق الدهون مما يحسن استخدام الأنسولين اللازم للتحكم في مستويات السكر في الدم ليكون العلاج بالحرارة مثل الساونا أو الجاكوزي وسيلة فعالة للتحكم في زيادة الوزن لدى العديد من النساء .

استخدم الفريق فى الدراسة مجموعة من الفئران الكبيرة في السن والتي خضعت لإزالة المبايض لمحاكاة انقطاع الطمث حيث تغذت على نظام غربي يحتوي على 45 % من السعرات الحرارية من الدهون وبعد ذلك تلقى نصف عدد الفئران 30 دقيقة من العلاج الحراري اليومي في غرفة حرارية تم ضبطها على 40 درجة مئوية و لمدة 12 أسبوعا و أظهرت انخفاضا ملحوظا في مستويات هيدروجيناز اللاكتات إنزيم يعمل على تحويل السكر إلى طاقة ويوجد في غالبية خلايا الجسم ما يشير إلى تلف أقل للأنسجة المرتبطة بالشيخوخة، كما خفف العلاج الحراري بشكل فعال من زيادة الوزن الناجمة عن اتباع نظام غذائي غني بالدهون وفقا للنتائج المقدمة في مؤتمر التغذية في شيكاغو.

وقال الباحثون إن هذا قد يكون جزئيا بسبب ظهور تحسينات كبيرة في حساسية الأنسولين بالإضافة إلى انخفاض تراكم الدهون في المناطق الرئيسية مثل الكبد.

وأن العلاج الحراري يحفز العديد من العمليات الجزيئية التي تساعد الجسم على استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة وحرق الدهون بما في ذلك البروتين المعروف باسم TRPV1.

وقال البروفيسور سونكيو تشونغ دراستنا تشير الى أن العلاج الحراري لكامل الجسم يمكن أن يكون بمثابة حل فعال وغير جراحي لإدارة زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين المرتبطة بانقطاع الطمث .