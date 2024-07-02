قبل التغيير الوزارى بساعات .. وزير الكهرباء يغادر الوزارة بسيارته الخاصة

بعد انعقاد الجمعية العامة للشركة القابضة للكهرباء ، غادر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مبنى وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة بسيارته الخاصة رافضا استقلال سيارة الوزارة، وحرص شاكر على مصافحة جميع العاملين بالوزارة و أفراد الأمن من خلال المرور على كل مكاتب الوزارة و توديعهم قبل ساعات قليلة من إعلان التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

كانت الجمعيات العامة لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء قد اعتمدت موازنات شركات محطات إنتاج الكهرباء الاربع المحطات المائية وانتاج القاهرة وشرق ووسط الدلتا برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، حيث تستهدف الاستمرار فى ضخ الاستثمارات للتغلب على تحديات توفير الكهرباء للمواطنين وكافة خطط التنمية والحفاظ على أصول وقدرات الشبكة القومية.

اكد شاكر على ضرورة الاستمرار فى تحقيق اقصى استفادة من المحطات المائية ممثلة فى محطات السد العالى وخزان أسوان 1و2 وإسنا ونجع حمادى وقناطر أسيوط وضرورة العمل على تجديد شباب محطة السد العالى وسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير والتحديث الجارى تنفيذها لاطالة عمر المحطة 40 عاما جديدة

وطالب بضرورة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة عام 2030 ولتحقيق هذا الهدف تم الطرح في مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها و تتضمن 2612 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO و2165 م.و من الطاقة الشمسية .

وأشار شاكر الى ان الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر في مصر تعتمد على 3 محاور رئيسية تتضمن تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين اخضر ـ أمونيا خضراء ـ ميثانول و. توفير الصناعات المكملة لهذه الصناعة من (محللات كهربائية ـ ألواح شمسية ـ توربينا ت وخدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق الموانى التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس

واوضح المهندس حمدى ضرغام رئيس شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء ان الشركة تستهدف انجاز استثمارات تقدر بنحو (811 مليون جنيه) خلال العام المالى القادم 2024/2025. و تحقيق صافى ربح يقدر بنحو (55 مليون جنيه) مشيرا الى ان القدرة الإسمية لمحطات الشركة تبلغ (5863 م.و) والقدرة الفعلية (5700 م.و لإنتاج طاقة كهربائية قدرها (26655,26 ج.و.س) ، بمعدل استهلاك للوقود المستخدم فى توليد هذه الطاقة يبلغ (164,35جم/ك.و.س) ، طبقاً لما تم تنسيقه مع مركز التحكم القومى للطاقة وبما يحقق التشغيل الاقتصادى للشبكة الكهربائية الموحدة.

اشار الى سعى الشركة إلى ترشيد نسبة الطاقة المستهلكة/المولدة وخفضها إلى (2,21 %) ، من خلال الالتزام بتنفيذ كافة برامج الصيانات والعمرات المقررة طبقاً لتوصيات الشركات المصنعة واللازمة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد لتحقيق اتاحية قدرها (96.72%). و تخفيض معامل الخروج الاضطرارى إلى أقل قدر ممكن للحفاظ على استمرارية تشغيل وحداتها على الشبكة الكهربائية الموحدة ، بحيث لا يتعد الخروج الاضطراري (0.21 %).

شدد ضرغام على التزام الشركة بجميع القوانين والتعهدات طبقاً لقانون البيئة رقم (4) وتعديلاته وتحرص على استكمال تركيب أحدث الأجهزة المطلوبة من قبل جهاز شئون البيئة بوحدات التوليد لمواصلة التحسينات البيئية ورصد الإنبعاثات وغازات الاحتباس الحراري في سبيل المحافظة على التوافق البيئي بتطبيق معايير الجودة الشاملة في جميع قطاعاتها وسعيها لإنشاء وتوثيق وتطبيق نظام الإدارة التكاملى وفقا لمتطلبات نظم ومقاييس أنظمة الإدارة العالمية في إطار القوانين والتشريعات المحلية مع إستمرارية التطوير والتحسين بما يحقق الهدف الأساسي، ويساهم في تطبيق أسس الحوكمة الفعالة.

ولفت الى الدور الذى تقوم به الشركة لتعظيم دور التصنيع المحلى في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة المحلية لمجابهة زيادة أسعار قطع الغيار وارتفاع تكلفة الإصلاح خارج البلاد نظراً للظروف العالمية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية واستثمار الخبرات والقدرات البشرية المتمثلة في العمالة الفنية المدربة بالمحطات وتهدف الشركة إلى ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات - تعظيم الاستفادة من المخزون بالشركة سواء من خلال التبادل الداخلى لقطع الغيار بين محطات الشركة أو التبادل الخارجي بين الشركة والشركات الشقيقة.