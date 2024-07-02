السيرة الذاتية لـ شريف فتحي المرشح لوزارة السياحة والآثار

تداول العاملون بالقطاع السياحي أنباء عن تولي شريف فتحي وزير الطيران الأسبق، مسؤولية وزارة السياحة والآثار في الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي ستؤدي اليمين الدستورية صباح غدا الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفتحي من مواليد 18 أبريل 1963، وعمل في مجال الطيران المدني لأكثر من 27 عامًا، وتقلد الوزير الجديد العديد من المناصب في العديد من دول العالم، منها مدير إقليمي للخطوط الملكية الهولندية، وخطوط نورث وست الجوية الأمريكية، والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تقلد فتحى منصب مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومدير عام إدارة تعظيم العائد والمنظمات الدولية بمصر للطيران، ورئيس مجلس إدارة شركة اير كايرو والمدير التنفيذي لشركة العربية للطيران.

وقد أتم فتحي العديد من الدراسات والدورات التدريبية في مجال الإدارة العليا منها: برنامج الإدارة نحو التغيير بمونتريال وجنيف، وبرنامج إدارة الجودة من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة بأمستردام، وبرنامج الإدارة المنظمة الأمريكية للإدارة في مجالات: القيادة والإدارة والشؤون المالية والتسويق ، وكذلك عدة دورات في مجال إدارة المفاوضات، إدارة الأزمات، الاتفاقيات الحكومية الدولية، القضايا البيئية والسياسية.

وقد تولى رئاسة الشركة القابضة لمصر للطيران فى 27 أغسطس 2015 وحتى اختياره وزيراً للطيران المدني في مارس 2016 وحتى يونيو 2018، في عهد الراحل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ويشغل حاليا شريف فتحي، منصب أمين عام المنظمة العربية للسياحة.