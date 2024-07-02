القصة مستمرة.. موراتا يحسم مستقبله مع أتلتيكو مدريد

حسم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا مستقبله مع أتلتيكو مدريد، وأعلن رسميًا استمراره مع الفريق في الموسم القادم، وذلك عبر رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وجاء إعلان موراتا ليغلق باب التكهنات حول رحيله المحتمل إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد، الذي ينتهي في صيف عام 2026.

وارتبط اسم موراتا بالانتقال إلى صفوف نادي القادسية السعودي الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي تحت قيادة مدربه ميشيل جونزاليس.

وأكد موراتا، البالغ من العمر 31 عامًا، رغبته القوية في البقاء مع أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أن دييجو سيميوني المدير الفني للفريق المدريدي لم يبلغه برغبته في رحيله عن الفريق.

موراتا يؤكد استمراره أتلتيكو مدريد

وقال موراتا على حسابه بـ«إنستجرام»: «لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون الفوز بهذا القميص، ولن أتوقف حتى أحصل عليه».

ويعد موراتا أحد أهم لاعبي أتلتيكو مدريد، حيث شارك مع الفريق في 154 مباراة منذ انضمامه إليه عام 2019، وسجل 58 هدفًا، وصنع 14 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الماضي، كان ألفارو موراتا أحد الركائز الأساسية في تشكيلة أتلتيكو مدريد، حيث شارك في 48 مباراة، وسجل 21 هدفًا، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

يتواجد ألفارو موراتا حاليًا مع منتخب إسبانيا، الذي يستعد لخوض مواجهة مصيرية أمام ألمانيا في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.