الكونغولي سيلفر جانفولا على «رادار» الأهلي في الميركاتو الصيفي

دخل اللاعب الكونغولي سيلفر جانفولا مهاجم فريق يونج بويز السويسري دائرة اهتمام النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الهجوم بلاعب سوبر بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست واقتراب محمود كهربا من الرحيل في الميركاتو الصيفي خاصة أن أزمات كهربا أصبحت صداعا داخل النادي.

الأهلي يجمع معلومات عن الكونغولي سيلفر جانفولا



وعرضت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي المهاجم الكونغولي سيلفر جانفولا على مارسيل كولر المدير الفني لمعرفة موقفه من ضم اللاعب الذي يرتبط بعقد مع ناديه السويسري لمدة موسم من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الميركاتو الصيفي.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر تحدث مع بعض المقربين منه في سويسرا للحصول على معلومات خاصة بالمهاجم الكونغولي سيلفر جانفولا مبوسي لاعب فريق يونج بويز لحسم موقف التعاقد مع المهاجم الكونغولي سيلفر جانفولا في الميركاتو الصيفي.

وأضافت المصادر أن هناك أكثر من لاعب تم عرضهم على مارسيل كولر في الفترة الأخيرة، منهم ثنائي أفريقي نال إعجاب المدير الفني وتم وضعهما ضمن القائمة النهائية للاعبين المرشحين.

رحيل أنتوني موديست

ورحل الفرنسي أنتوني موديست عن النادي الأهلي خلال الساعات الماضية عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء يوم 30 يونيو الجاري ورفض النادي تفعيل بند الموسم الثاني في عقد المهاجم الفرنسي الذي لم يقدم المردود الجيد مع الأهلي خلال 10 شهور قضاها داخل القلعة الحمراء منذ الانتقال للأهلي في صفقة انتقال حر بداية الموسم الجاري.

ملف الأجانب في الأهلي

أصبح ملف اللاعبين الأجانب بمثابة الشغل الشاغل في النادي الأهلي خلال الفترة الحالية في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لتغيير معظم المحترفين في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسط حالة من الترقب للاعبين الأجانب لمعرفة مصيرهم حيث لم يبق أي لاعب ضامنا لمكانه واستمراره في القلعة الحمراء.

ويأتي على رأس اللاعبين الذين بات مصيرهم غامضا رغم تاريخه وإنجازاته مع الشياطين الحمر وهو التونسي على معلول أحد كباتن الأهلي في ظل الإصابة التي تعرض لها وخضوعه لعملية جراحية في وتر أكيليس وتأكيد غيابه لفترة طويلة، كما أن عقده ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده، خاصة أنه لن يعود للملاعب قبل يناير المقبل.