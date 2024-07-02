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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كبيرة منسقي الشئون الإنسانية بغزة تطالب بمساهمات إضافية لإعمار القطاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبرت كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، عن قلقها حيال أوامر الإجلاء للفلسطينيين من خان يونس بقطاع غزة، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وقالت خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن: هناك حاجة ماسة لمساهمات إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار لإعمار قطاع غزة، ومن واجبنا أن ندعو لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وتابعت سيجريد كاج، "أشجع جميع الدول الأعضاء لتوفير الإمدادات والتمويل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وأضافت منسقة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة: "تدفق المساعدات لغزة مطلوب استمراره عبر كل المعابر بما في ذلك معبر رفح".

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