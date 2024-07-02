هجوم صاروخي من لبنان على إسرائيل.. وصفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق

أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات كريات شمونة والمناطق المحيطة بها، التي تحتلها إسرائيل، إثر هجوم تم تنفيذه بحوالي 15 صاروخًا من الأراضي اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم إطلاق صواريخ اعتراضية، مما أدى إلى سماع أصوات انفجارات داخل الأراضي المحتلة قرب بلدات القطاع الشرقي.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، أن عدد الشهداء نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 37 ألفًا و925، فيما بلغ عدد المصابين 87 ألفًا و141 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي بيانها اليومي، أوضحت الوزارة أن الغارات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل 25 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وإصابة 81 آخرين.

كما أشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن هناك العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.