"أيمن عاشور" يعلن حصاد وزارة التعليم العالي قبل بدئه في حقبة جديدة غدا

أعلنت مصادر خاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار الدكتور أيمن عاشور في الحقبة الوزارية الجديدة بمنصبه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر أن يحلف الوزراء الجدد غدا الأربعاء الموافق ٣ يوليو، اليمين أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد تم اختيار دكتور أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي في أغسطس عام ٢٠٢٢، ومن وقتها استكمل دكتور أيمن عاشور خطة الوزارة الموضوعة وفق رؤية الاستدامة لعام ٢٠٣٠، باستكمال الملفات الهامة مثل إنشاء الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، و أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلي زيادة الجامعات الخاصة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية بالجامعات.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي خلال بيانات رسمية لها، على مدار الأسبوع الحالي عن حصاد أداء الوزارة خلال تلك الفترة، سواء على مستوى المستشفيات الجامعية أو زيادة الجامعات أو الرقمنة أو البحث العلمي وتصنيف الجامعات.

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