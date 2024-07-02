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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الكويت تشهد 3 ظواهر فلكية خلال أسبوع

ظواهر فلكية
ظواهر فلكية
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كشف مركز العجيري العلمي أن الكويت ستشهد 3 ظواهر فلكية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

وأوضح المركز أن محبي الفلك تمكنوا من رؤية اقتران القمر مع كوكب المريخ، بالعين المجردة، صباح الثلاثاء، وذلك قبل شروق الشمس، بحسب وكالة «كونا».

وأكد المركز أن صباح الأربعاء يشهد اقتران كوكب المشتري مع القمر، حيث سيتمكن سكان الكويت من رؤية تلك الظاهرة بالعين المجردة بعد منتصف الليل وحتى شروق الشمس.

وأشار المركز إلى أن الأحد 7 يوليو الجاري، يشهد ثالث الظواهر الفلكية، وهي وصول كوكب عطارد إلى أقرب نقطة للقمر، الذي سيكون في حالة هلال متزايد، ويمكن رؤيته في سماء الكويت بالعين المجردة بعد غروب الشمس وحتى الثامنة مساء.

ظواهر فلكية كوكب المشتري الكويت تشهد 3 ظواهر فلكية خلال الأسبوع المقبل مركز العجبزي العلمي