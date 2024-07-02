رسميًا.. تشيلسي يتعاقد مع نجم ليستر سيتي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، ضم لاعب خط الوسط كيرنان ديوسبري هال من ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع كيرنان هال، البالغ من العمر 25 عامًا، على عقد مع تشيلسي يمتد حتى صيف عام 2030، ولم يكشف النادي اللندني عن قيمة الصفقة بشكل رسمي، لكن ذكرت تقارير صحفية أنها بلغت 30 مليون إسترليني.

ويعد هال خريج أكاديمية ليستر سيتي، وقد لعب مع الفريق الأول منذ عام 2018، وتألق في الموسم الماضي، حيث ساعد فريق ليستر سيتي على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هبوطه في عام 2022.

وشارك كيرنان هال في الموسم الماضي مع ليستر سيتي، في 41 مباراة أساسيًا من أصل 46، قبل انتقاله إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

تشيلسي يتعاقد مع لاعب ليستر سيتي

ويأمل تشيلسي في تحسين مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم القادم، من خلال إبرام صفقات قوية، بعدما احتل المركز السادس في البريميرليج بالموسم المنصرم.

وقال كيرنان هال لموقع نادي تشيلسي: «إنه لأمر مدهش أن أجلس هنا كلاعب لتشيلسي. هذا نادٍ يكبر الناس وهم يشاهدونه ويأملون في اللعب له يومًا ما، لذلك إنه لشرف لي أن أكون هنا. أنا متحمس حقًا للبدء ولا أستطيع الانتظار لأظهر للجميع ما يمكنني فعله».