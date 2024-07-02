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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار من النيابة العامة بشأن حريق مركز البحوث الزراعية

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق بأرشيف مركز بحوث وزارة الزراعة بالدقى.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

وكشفت التحقيقات أن الحريق لم يُسفر عن أية ضحايا أو مصابين.

يذكر أن تلقت غرفة النجدة بالجيزة إخطارا من غرفة الحماية المدنية بنشوب حريق داخل مركز البحوث بالدقي.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

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