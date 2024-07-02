مصادر: علاء فاروق وزيرا للزراعة خلفا للسيد القصير

كشفت مصادر مطلعة، عن اختيار المحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، خلفا للسيد القصير الذي غادر الوزارة اليوم بعد توديع العاملين بها.

وتوجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته طوال الفترة الماضية منذ تحمله حقيبة الزراعة على مدى أكثر من أربعة سنوات ونصف.

كما توجه القصير بالشكر إلى د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر خلال هذه الفترة.

وزير الزراعة وجه أيضا رسالة شكر إلى كل قيادات وزارة الزراعة والعاملين فيها قائلا فيها: "لقد سعدنا بالعمل معكم جميعا لفترة ليست بسيطة أدينا فيها سويا العمل بكل صدق واخلاص وتفانى وشفافية، وحققنا فيها إنجازات وضعت وزارة الزراعة فى مصاف الوزارات الداعمة لخطة الدولة.

ويذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد تولى حقيبة وزارة الزراعة منذ ديسمبر 2019 حتى الآن.