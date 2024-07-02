بالأسماء.. مصادر تعلن حركة المحافظين وحلف اليمين غدًا

أكدت مصادر مطلعة أن أداء اليمين للحكومة الجديدة وحركة المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام الرئيس السيسي سيكون غدا في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة .

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز أن الحركة جاءت كالتالي:

اللواء أشرف الجندي محافظا للإسكندرية، وجاكلين عازر محافظا للبحيرة، وعادل سعيد محافظًا للجيزة، وعماد الكدواني للمنيا، وهشام أبو النصر أسيوط، وطارق مرزوق الدقهلية، وعلاء عبد المعطي كفر الشيخ، وعبد الفتاح نور الدين سوهاج، وأشرف فارس إسماعيلية، وخالد شوقي أسوان، وحازم الأشموني شرقية، وأيمن عطية القليوبية، وأيمن الشهابي دمياط.

وكشفت المصادر أن حركة المحافظين الجديدة ستشمل محافظات القاهرة، وشمال سيناء والغربية، وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والجيزة والمنيا وأسيوط والدقهلية وسوهاج وأسوان والشرقية والقليوبية ودمياط.

وأردفت المصادر أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء المحافظين الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دوليا ومحليا كنواب للمحافظين بالإضافة إلى تعيين نواب للسادة الوزراء لمساندتهم في ملفات الإنجازات، وسيكون من حملة الدكتوراة والخبرات الدولية.