أبرزها البطيخ.. 7 أطعمة تحافظ على ترطيب الجسم في الطقس الحار

في ظل تلك الموجة الحارة جدا التي تشهدها محافظات مصر في فصل الصيف، يسعى المواطنون لتناول أطعمة تحافظ على ترطيب الجسم، وتحافظ على جسمك رطبا ومن المهم الحفاظ على صحة معدتك لأن الحرارة قد تكون صعبة على جهازك الهضمي، إذ يمكن أن يؤدي الجفاف والحرارة إلى حدوث مشاكل بالجهاز الهضمي. ومنها الإمساك والإسهال، ولمنع هذه المشكلات، يمكن أن تساعد إضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي في الحفاظ

استرخاء وصحة أمعائك خلال موجة الحر.

أطعمة تحافظ على ترطيب الجسم

1 - البطيخ

يعد البطيخ مثاليا لمكافحة الحرارة نظرا لاحتوائه على الكثير من الماء، فإنه يبقيك رطبًا ويساعدك على تجنب الإمساك. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف الموجودة في البطيخ على الهضم وتشجع حركة الأمعاء المنتظمة. أيضا، فيتامين (أ) وفيتامين (ج)، وهما ضروريان للحفاظ على بطانة معدة صحية، وفيران في هذه الفاكهة.

2- البابايا

تتضمن فاكهة البابايا الاستوائية العديد من الفوائد ومنها علاج مشاكل الجهاز الهضمي ، حيث تحتوي على إنزيمات هضمية تساعد في الهضم وتفكك البروتينات، مثل غراء وكيموبابين

كما أنها تحتوي على الألياف التي تحفز حركة الأمعاء المنتظمة وتجنب الإمساك ، ومن الضروري أن تمارس عادات صحية لتجنب العديد من الحالات الصحية كالجفاف والإرهاق.

3 - الخيار

الخيار من أنواع الـ أطعمة تحافظ على ترطيب الجسم التي تعتبر مثالية للحفاظ على .معدتك مرتاحة أثناء موجة الحر. فهو مرطب وغني بالعناصر الغذائية ويعزز الهضم ويحافظ على رطوبتك. فيما يساعد إنزيم آخر موجود في الخيار، في تكسير البروتينات ويساعد بامتصاص العناصر الغذائية.

4 - ماء جوز الهند

يعد ماء جوز الهند مشروب مثالي للتغلب على حرارة الصيف، حيث يحتوي على نسبة عالية من الإلكتروليتات التي تساعدك على البقاء رطبا أثناء الموجة الحارة. كما أنه يتضمن البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء وتجنب الإمساك. فحمض اللوريك، الذي يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات ويساعد في دعم صحة المعدة، هو مكون آخر من مكونات ماء جوز الهند.

5- الزبادي

يمكن لنظام غذائي غني بالبروبيوتيك مثل الزبادي أن يدعم صحة الأمعاء أثناء موجة الحر، وتساعد البكتيريا الجيدة، التي تسمى البروبيوتيك، في الهضم لأنها توجد في معدتك. وكما يحتوي الزبادي على نسبة كبيرة من الكالسيوم.

6 - اللبن الرائب

من المهم أن يصبح اللبن الرائب إلى روتينك اليومي إذا كنت ترغب في الحفاظ على استرخاء أمعائك في موسم الصيف.، فهو يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي ويخلصك من مشاكله. كما أنه يحتوي على البروبيوتيك والفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد في عودة درجة حرارة الجسم إلى طبيعتها.

7 - الزنجبيل

في حالة إذا كنت تتعامل مع مشاكل في المعدة وتبحث عن طرق للحصول على بعض الراحة، فمشروب الزنجبيل مفيدا لك ، ويرجع ذلك الي خصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد الزنجبيل في تهدئة اضطراب المعدة أثناء موجة الحر. فهو يسهل عملية الهضم ويشجع على إفراز سوائل الجهاز الهضمي، يمكن تناول الزنجبيل بعدة طرق ومنها التوابل في الطعام أو المشروبات أو المكملات.