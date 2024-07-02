وكيل تعليم الفيوم: طالبة الثانوية التي وضعت مولودتها أثناء الامتحان ستحصل على درجاتها الكاملة

كشفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عن آخر التطورات في واقعة وضع طالبة بالثانوية العامة بإحدى لجان إدارة طامية التعليمية مولودها أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، حيث جاءها مخاض وآلام الولادة قبل نهاية الامتحان بربع ساعة وتم نقلها لمستشفى طاميه المركزي لإجراء عملية الوضع.

ووضحت وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" بأن الطالبة ياسمين تم نقلها قبل انتهاء الامتحان ب15 دقيقه للمستشفى عن طريق مرفق الإسعاف وأدت الامتحان بشكل طبيعي، مضيفة أنه يحق للطالبه تقديم خطاب وتقرير المستشفى بولادتها أثناء تأدية الامتحان ويمكنها إعادة الامتحان بكامل الدرجات في الدور الثاني، في حال عدم اجتيازها الإجابة بشكل جيد في امتحان مادة اللغة الانجليزية، مشيرة إلى أن القرار يرجع إلى الطالبة.

كانت قد شهدت إحدى لجان الثانوية العامة بإدارة طاميه التعليمية مداهمة طالبة المخاض والآلام الولادة لطالبة بالثانوية العامة أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الانجليزية، وتم نقلها لمستشفى طامية المركزي، وبشرت بأول مولوده لها داخل المستشفى.

وأكد مصدر طبي أنها وضعت طفلة، مؤكداً أن الولادة طبيعية وأن صحة الأم وطفلتها جيدة، وتم خروج آلام ومولدتها عقب إجراء الولادة لاستقرار حالتها الصحية.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا من إحدى لجان الثانوية العامة بلجنة مدرسة الإعدادية بنات بمركز طامية ،بوجود طالبة تعاني من آلام حادة ، وذلك أثناء تأديتها امتحان الثانوية العامة، وبالفحص تبين أن الطالبة تدعى ياسمين عزمي ف 19 سنة باللجنة رقم 766 ، وتعاني أعراض الولادة وهبوط، وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.