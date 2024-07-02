يورو 2024.. زميل طارق حامد أساسيًا مع رومانيا أمام هولندا

أعلن إدوارد يوردانيسكو، المدير الفني لمنتخب رومانيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة هولندا، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب رومانيا، اليوم الثلاثاء، هولندا على ملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد نيكولاي ستانسيو أساسيًا في تشكيل منتخب رومانيا أمام هولندا، حيث يعد زميل النجم المصري طارق حامد المحترف ضمن صفوف فريق ضمك السعودي.

تأهل منتخب رومانيا إلى دور الـ16 من يورو 2024، متصدرًا للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما بلغ منتخب هولندا دور ثمن النهائي في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة ضمن أفضل ثوالث.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب رومانيا لمواجهة هولندا

حراسة المرمى: فلوريون نيتا

خط الدفاع: أندريه راتيو - رادو دراجوشين - أندريه بوركا - فاسيلي موجوس

خط الوسط: ماريوس مارين - رازفان مارين - نيكولاي ستانسيو

وفي الهجوم: دنيس مان - دينيس دراجوش - يانيس هاجي.