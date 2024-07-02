معاذ نبيل: كنت خايف الجمهور ما يقبلنيش لما كبرت

حل الممثل الشاب معاذ نبيل، ضيفا على برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر عبر محطة إنرجي 92.1 للحديث عن نجاحه في مسلسل مسار إجباري وغيابه سنوات عن المجال الفني.

وقال معاذ نبيل، إنه كان متخوفا من العودة للظهور بعد غياب سنوات منذ نجاحه في فيلم لامؤاخذة ومسلسل لهفة حينما كان طفلا، ولكن مسلسل مسار إجباري كان مخالفا للتوقعات.

وأوضح معاذ نبيل: "كنت خايف الناس متقبلنيش لما كبرت .. وسبت المجال 6 سنين عشان الجامعة ورجعت مرعوب منجحش".

وأشار معاذ نبيل في تصريحاته لإنرجي، إلى أن المخرجة نادين خان ساعدته كثيرا، وشجعته لكي تخرج شخصية زيكا في مسار إجباري بشكل حقيقي.

وأكد معاذ نبيل على أنه بعد مسلسل لهفة عرض عليه أفلام ورفضها موضحا:" وكان بابا بيشاركني القرار إني مشتغلش عشان الفلوس وبس عشان هتضر شكلي أو اسمي".

وكشف عن نصائح الفنان سمير غانم له في كواليس مسلسل لهفة، الذي شارك فيه بدور ابنه وشقيق دنيا سمير غانم، وقال إنه نصحه بالجرأة في العمل واحترام الجمهور والمخرج، وتقديم رأيه والارتجال بشكل مريح.

كما تحدث معاذ نبيل عن حماس المخرج عمرو سلامة له في فيلم "لا مؤاخذة"، ومنذ ترشيحه للمشاركة في العمل، أعجب به وكان أكثر طفل مناسب للدور.