ننشر السيرة الذاتية للدكتورة جاكلين عازر المرشحة لتولي منصب محافظ البحيرة

كشفت مصادر مطلعة بالديوان العام، عن ترشيح الدكتورة جاكلين عازر، لتولي منصب محافظ البحيرة، خلفًا للدكتورة نهال بلبع، القائم بأعمال المحافظ، في حركة المحافظين الجديدة بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.

وأفادت المصادر، في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال محافظ الأقليم، خلفًا للواء هشام آمنة، الذي تولي حقبة وزارة التنمية المحلية منذ أغسطس 2022، غادرت الديوان العام عصر اليوم الثلاثاء.

السيرة الذاتية للدكتورة جاكلين عازر المرشحة لمنصب محافظ البحيرة الجديد

تعتبر جاكلين عازر عبدالحليم عازر، محافظ البحيرة الجديد، من خريجي البرنامج الرئاسي، وتولت خلال عام 2019 منصب نائب محافظ الإسكندرية بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تخرجت جاكلين عازر في جامعة الإسكندرية عام 2010، حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة.

حصلت على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من جامعة الإسكندرية في عام 2015.

حصلت أيضًا على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2016.

وُلدت في محافظة البحيرة في 13 مارس 1987.

عملت جاكلين عازر كمعيدة في قسم طب المجتمع بكلية الطب في جامعة الإسكندرية من عام 2012 حتى عام 2016، تعمل حاليًا كمدرسة مساعدة في نفس الكلية منذ عام 2016.

أهم إنجازات الدكتورة جاكلين عازر

من بين إنجازاتها وأعمالها المهمة، ساهمت جاكلين في مشروع مكافحة الوصم والتمييز لمرضى الإيدز التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018.

وكما شغلت منصب مساعد مدير مشروع في منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

وقدمت جاكلين عازر العديد من الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه وزارة الصحة، مثل نقص عدد الأطباء.

وشاركت أيضًا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الذي عقد في الفترة من فبراير 2018 حتى فبراير 2019، وشاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل للشباب، بما في ذلك منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ عام 2018.

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية غدًا

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.



وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.



وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.



وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.



وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.