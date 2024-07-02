القصير يشكر الرئيس السيسي والعاملين في "الزراعة" متمنيا للوزير الجديد التوفيق

توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته طوال الفترة الماضية منذ تحمله حقيبة الزراعة على مدى أكثر من أربع سنوات ونصف.

كما توجه القصير بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر خلال هذه الفترة .

ووجه وزير الزراعة أيضًا رسالة شكر إلى كل قيادات وزارة الزراعة والعاملين فيها قائلا فيها "لقد سعدنا بالعمل معكم جميعا لفترة ليست بسيطة أدينا فيها سويا العمل بكل صدق وإخلاص وتفانى وشفافية وحققنا فيها إنجازات وضعت وزارة الزراعة فى مصاف الوزارات الداعمة لخطة الدولة.

وتابع: قد كان ذلك بدعم وتوجيهات فخامة الرئيس السيسى الذى وضع الزراعة ضمن أولوياته.

كل الشكر والتقدير لكم جميعا وطالب من الجميع الاستمرار فى الأداء بنفس الروح والحماس مع الحفاظ على كل المكتسبات التى تحققت، متمنيا كل التوفيق للوزير الجديد في استكمال مسيرة الإنجازات ولبلدنا العظيم التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد تولى حقيبة وزارة الزراعة منذ ديسمبر 2019 حتى الآن.