بالأسماء.. الوزراء الراحلون والجدد بتشكيل الحكومة 2024

أكد مصدر حكومى أنه تمت الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

وأكد المصدر ان حقائب التربية والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء والصناعة في مقدمة الوزارات التى سيتم تغييرها وجاءت أبرز الأسماء المرشحة:

اللواء محمد توفيق وزيرا للداخلية - الدكتورة مايا مرسي وزير للتضامن الاجتماعي- الدكتور أحمد كجوك وزير للمالية – الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي – المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل - حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار – الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف- الدكتور شريف فاروق وزيرا للتموين - محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم.

كما يضم التشكيل الجديد: كريم بدوي وزيرا للبترول – الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة - عبد المجيد صقر وزيرا للتنمية المحلية - الدكتورعمرو طلعت وزيرا للاتصالات – الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة – الدكتور محمود عصمت وزيرا للكهرباء - الدكتور شريف الشربيني وزيرا للإسكان – المهندس هاني سويلم وزيرا للري – السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة – الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة – الدكتور أيمن عاشور التعليم العالي - المستشار محمود فوزي وزيرا للشئون النيابية والقانونية – الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

قائمة الراحلون:

الدكتور علىي المصلحي وزير التموين -المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء - الدكتور رضا حجازي وزير التعليم - الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني - الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن - السيد القصير وزير الزراعة - أحمد عيسي وزير السياحة - حسن شحاتة وزير العمل - محمد معيط وزير المالية - أحمد سمير وزير الصناعة - هالة السعيد وزيرة التخطيط -عاصم الجزار وزير الإسكان - المهندس طارق الملا وزير البترول - المستشار عمر مروان وزير العدل - اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

