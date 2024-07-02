يورو 2024.. تشكيل منتخب هولندا أمام رومانيا في دور الـ16

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة رومانيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب هولندا، اليوم الثلاثاء، رومانيا على ملعب أليانز أرينا في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ممفيس ديباي مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، هجوم منتخب هولندا أمام رومانيا، ويعاونه كودي جاكبو وستيفن بيرجوين.

تأهل منتخب هولندا إلى دور الـ16 من يورو 2024، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ليبلغ دور ثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث.

بينما تأهل منتخب رومانيا إلى دور الستة عشر، متصدرًا للمجموعة الخامسة وفي رصيده 4 نقاط، بعدما فاز في مباراة وتعادل في واحدة وخسر في أخرى.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب هولندا لمواجهة رومانيا

حراسة المرمى: فيربروجن

خط الدفاع: دينزل دومفريس - ستيفان دي فري - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي

خط الوسط: تيجاني ريندرز - جيردي شوتن - تشافي سيمونز

وفي الهجوم: كودي جاكبو - ممفيس ديباي - ستيفن بيرجوين.