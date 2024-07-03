التشكيل الوزاري الجديد.. أحمد هنو وزيرًا للثقافة

يتقلد حقيبة وزارة الثقافة في التشكيل الوزاري الجديد المزمع اعلانها غدا الأربعاء، الدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة خلفا للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الحالية وذلك نقلا عن مصدر حكومي لقناة "إكسترا نيوز".

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

تضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.