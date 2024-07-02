وضعت مولودتها أثناء امتحان الثانوية.. وكيل صحة الفيوم يكشف حالة الطالبة ياسمين

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم في بيان لها أن طالبة بالثانوية العامة شعرت بآلام الولادة اثناء أدائها امتحان مادة اللغة الإنجليزية بإحدى اللجان بمركز طامية.

وأكد البيان أن الأم وطفلتها بحالة جيدة، وقد أوضح الدكتور محمد عبد العزيز وكيل مستشفى طامية المركزي بانه فور ورود بلاغ من غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالفيوم لمستشفى طامية المركزى بتوجه الاسعاف بحالة طالبة تدعى (ياسمين ع ف) 19 سنة من مدرسة طامية الثانوية فى حالة اشتباه وضع.

استعدت المستشفى وتم استقبال الحالة فى قسم الاستقبال، وقامت الدكتورة هدير رجب طبيبة الاستقبال بفحص الحالة والتأكد من أنها حالة ولادة طبيعية، وعلى الفور تم استدعاء الدكتورة شيماء شعبان طبيبة النساء وقامت بعمل اللازم ووضعت الطالبة مولودة مكتملة النمو بصورة طبيعية والأم والجنين فى حالة ممتازة وجارى الانتهاء من اجراءات الخروج بعدما تم عمل اللازم.

جدير بالذكر أن الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم قد أعطى توجيهاته لإدارة الطوارئ والسادة مديري المستشفيات برفع حالة الاستعداد وتسهيل كل الإجراءات الصحية لطلبة الثانوية العامة.