مطران طيبة للأقباط الكاثوليك يجري زيارة رعوية إلى أسوان

أجرى الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، زيارة رعوية إلى أسوان، تضمنت عددًا من الفعاليات المختلفة، وفي مقدمتها زيارة مبنى خدمات الراعي الصالح، التابع للمطرانية، كما ترأس قداس "المناولة الاحتفالية" لعدد من أبناء وبنات كنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان.

كما دار حوار بين المطران، وأبناء وبنات "المناولة الاحتفالية"، متحدثًا عن أسرار الكنيسة، خاصة سر الإفخارستيا، وكيفية الإعداد الروحي للتقدم للتناول، وأهمية سر الاعتراف، مع توضيح تعليم الكنيسة حول الأسرار المقدسة، مشددًا على أن إعادة سر المعمودية هو إنكار للإيمان المسيحي.