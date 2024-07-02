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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يعلن تجديد التعاقد مع حارس فريق اليد

فلفل
فلفل
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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد عقد محمود خليل "فلفل"، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع "فلفل" على عقود تجديده مع الزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع الكابتن هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، ونيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس، حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويعد "فلفل" من العناصر الأساسية لـ"كوماندوز الزمالك"، وحصد مع الفريق 14 بطولة، بواقع 4 ألقاب لدوري المحترفين، و3 ألقاب لبطولة أفريقيا للأندية، و3 ألقاب للسوبر الإفريقي، وبواقع لقبين لكأس الكؤوس، ولقب للسوبر المصري، ولقب سوبر دوري محلي.

الزمالك فلفل اليد