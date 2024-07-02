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الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تدمير موقع رادار فى منطقة تابعة للحوثيين فى اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في مناطق سيطرتهم باليمن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وأضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية، أن موقع الرادار يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت ميليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن استهداف 4 سفن تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل في بحر العرب والبحر الأحمر والمحيط الهندي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان له، إنه ردًا على الغارات الأمريكية والبريطانية على اليمن، تم تنفيذ 4 عمليات عسكرية نوعية ضد 4 سفن أمريكية وبريطانية وإسرائيلية.

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