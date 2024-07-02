إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

أصيب 6 أشخاص، وذلك بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أعلى كوبري أبو صير بإتجاه الفيوم، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا، من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أعلي كوبري أبو صير بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 6 اشخاص وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي ، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرت إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.