حكومة الاحتلال توافق على تخطيط وبناء 6 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن، صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق على تخطيط وبناء نحو 6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

على صعيد آخر، قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إننا سننهي الحرب فقط بعد تحقيق جميع أهدافنا، بما في ذلك القضاء على حماس وتحرير كل مختطفينا.

وأكد نتنياهو أنه على المستوى السياسي حدد للجيش هذه الأهداف الواضحة والمحددة، والتي تتوفر لدى جيش الاحتلال جميع الأدوات لتحقيقها للوصول لغايته ونجاح المخطط الموضوع.