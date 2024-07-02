زي النهاردة.. جيش الإمبراطورية الروسية يغزو الدولة العثمانية

تمر علينا اليوم الثلاثاء الموافق ٢ شهر يوليو، العديد من الأحداث السياسية والرياضية والتاريخية المهمة ونقدم لكم أبرزها :

في عام 1777 - منع الاستعباد والرق في ولاية فيرمونت الأمريكية، لتصبح أول ولاية تمنعه على أراضيها.

عام 1819 - بريطانيا تصدر قرارا يمنع بموجبه تشغيل الأطفال.

عام 1853 - جيش الإمبراطورية الروسية يغزو الدولة العثمانية معلنا بداية حرب القرم.

عام 1881 - «تشارلز غيتو» يطلق النار على الرئيس الأمريكي جيمس جارفيلد، وأدى هذا الحادث لوفاته في 19 سبتمبر.

1917 - اليونان تعلن الحرب على إسبانيا في الحرب العالمية الأولى.

1940 - الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر أمرًا لقادته العسكريين بوضع الخطط لغزو الجزر البريطانية.



وفي عام 1966 - فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها وذلك بتفجير قنبلة في المحيط الهادي.

1976 - إعلان الوحدة بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية المنفصلتين منذ 1954 وإعلان قيام جمهورية فيتنام الاشتراكية.

عام 1979 - عقد أول اجتماع للجنة القدس في مدينة فاس المغربية.



1990 - تزاحم داخل نفق المعيصم بأحد مناسك الحج يؤدي إلى انهياره ووفاة 1426 حاج.

1992 - تعيين علي كافي رئيسا للجزائر وذلك عقب اغتيال محمد بوضياف.

1994 - مقتل لاعب المنتخب الكولمبي لكرة القدم أندريس إسكوبار بعد إطلاق 12 رصاصة على جسده من قبل المافيا الكولومبية في مدينة مدلين في كولومبيا وذلك بعد تسجيله هدف بالخطأ في مرماه، مما تسبب بخروج منتخبه من كأس العالم لكرة القدم 1994 في الولايات المتحدة.

وعام 2000 - اختيار فيسينتي فوكس رئيسًا للمكسيك، ليكون أول مكسيكي يعتلي هذا المنصب من حزب معارض منذ أكثر من 70 سنة.

في عام 2002 - ستيف فوسيت يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي.

2003 - اختيار مدينة فانكوفر الكندية لاحتضان فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية لسنة 2010 وذلك في اجتماع عقد بمدينة براغ.

عام 2004 ـ منتدى الآسيان الإقليمي يقبل انضمام باكستان، لتكون بذلك الدولة رقم 24 في المنتدى.

عام 2009 - ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين يعين نجله الأكبر الأمير الحسين وليًا للعهد وذلك بعد خمس سنوات من عزله لأخيه حمزة بن الحسين من ولاية العهد.



في2017 - منتخب ألمانيا لكرة القدم يفوز بكأس القارات للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في النهائي 1-0 على منتخب تشيلي.

2018 - العثور على اثني عشر فتي ومدربهم في كهف ثام لوانغ في تايلندا، بعد تسعة أيام من اعتبارهم مفقودين، وانطلاق عملية إنقاذ موسعة لهم دامت 8 أيام.

في عام 2019 - كسوف كلي للشمس في منطقة جنوب المحيط الهادي، استمر لمدة 4 دقائق و32 ثانية.

2020 -النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور الروسي تظهر موافقة 78% من إجمالي المشاركين، وقد بلغت نسبة الإقبال العام على الاستفتاء 67.88% من إجمالي الناخبين المسجلين.

مقتل ما يزيد على 162 وإصابة 54 شخصًا في انهيار أرضي في منجم باكنات جيد في ميانمار، إثر هطول الأمطار.

عام 2022 - فرض حالة الطوارئ في منطقة قرقل باغستان في أوزبكستان بعد اندلاع احتجاجات ضد مُقترح لتعديلات دستورية تحد من الحكم الذاتي للمنطقة.

