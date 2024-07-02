جمعت أغراضها من المكتب.. نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة تغادر الديوان العام

غادرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، منذ قليل، الديوان العام للمحافظة، تزامنًا مع إعلان التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بعد تقديم استقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشفت مصادر مطلعة بالديوان العام، عن قيام الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بمغادرة الديوان العام بالمحافظة، حيث جمعت أغراضها من المكتب الخاص بها والإستراحة المخصصة لها منذ أيام بعد تأكدها بعدم وجودها بالتشكيل الجديد لحركة المحافظين.

وتولت الدكتورة نهال محمد بلبع، منصب نائب محافظ البحيرة، بعد أدائها اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن حركة المحافظين عام 2018.

وتتولي بلبع، منذ شهر أغسطس عام 2022، منصب القائم بأعمال محافظ البحيرة، خلفًا للواء هشام عبد الغني آمنة، الذي تولي حقيبة وزارة التنمية المحلية في التعديل الوزاري المحدود لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.

السيرة الذاتية للدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

تخرجت الدكتورة نھال بلبع، من كلیة طب الأسنان جامعة الإسكندریة عام 2010 ، تنوعت نشاطاتھا أثناء فترة الدراسة من رئیس الجمعیة العلمیة لطلبة طب الإسكندریة الأسنان، إلى أن اختارتھا الكلیة لتحاضر بمؤتمر "اختر كلیتك" عام 2011 الذى تنظمه المكتبة.

وشاركت "بلبع"، فى تنظیم الكثیر من المؤتمرات العلمیة، وتنظیم التبادل الطلابى من خلال الجمعیة العلمیة لطلبة طب الأسنان بالإسكندریة، وحصلت على عضویة الجمعیة الملكیة لجراحى طب الأسنان بإدنبرة في اسكتلندا، ثم معادلة الشھادة.

وكما عملت بعدد من عیادات الھیئة العامة للتأمین الصحي فرع شمال وغرب الدلتا منذ 2012 الإسكندریة، بماجستیر طب أسنان أطفال، ومقیدة حالیاً بدرجة الماجستیر في كلیة طب الأسنان جامعة، كما تقدمت بورقة بحثیة إلى أكادیمیة ناصر العسكریة العلیا، كانت بعنوان "استراتیجیة مصر للنھوض بالصحة" ، تركزت في دور قانون التأمین الصحي الجدید وتعظیم الاستفادة منه لتحقیق تكافؤ الخدمات الصحیة لجمیع المواطنین.

وتتحدث الدكتورة نهال اللغة الإنجلیزیة بطلاقة، وتجید اللغة الفرنسیة و بعض الإیطالیة، وتنوعت نشاطتھا الخیریة من المشاركة في القوافل الطبیة المجانیة التي تنظمھا الكلیة ، وتنظیم قوافل طبیة مجانیة شاملة بمختلف محافظات مصر، بالإضافة للمشاركة مع مبادرة للقوافل الطبیة بعدة مناطق، مثل واحة سیوة 2014/ 2015 كاترین في 2015، حلایب وشلاتین في 2016، كما نجحت فى الاشتراك والتخرج من البرنامج الرئاسي لتأھیل الشباب للقیادة "الدفعة الثانیة" 2017، وشاركت في العدید من الفاعلیات التنظیمیة ، والفنیة فى كل النواحى السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، مثل ورش العمل، وتقلدت مھمة تنسیق ورشة تنمیة إقلیم الإسكندریة.

كما شاركت، نائب محافظ البحيرة، فى نموذج محاكاة الدولة المصریة فى محاكاة منصب وزیرة الثقافة، وشاركت بعرض الافتتاحیة الخاصة بالمؤتمر الوطني للشباب الإسكندریة یولیو 2017، وشاركت في تنظیم منتدى شباب العالم "شرم الشیخ 2017 "، و كانت ضمن فریق التسجیل والدعوات الخاصة بقارة أمریكا الشمالیة.

وكما شاركت بتنظیم وإدارة مؤتمرات شبابیة أخرى، حتى جاء دورھا للمشاركة السیاسیة أثناء الانتخابات الرئاسیة 2018، حیث كانت ضمن فریق الغرفة المركزیة للمتابعة والإشراف على وقع علیھا الاختیار لتعرض طبیعة عمل الشباب داخل الغرفة ودور الفریق الذي تنتمي له الانتخابات الرئاسیة، والتي شرفھا رئیس الجمھوریة بالزیارة فى أول یوم للإدلاء بالأصوات، واختیرت مؤخرا من بین أكثر من 4000 شاب وفتاة لبرنامج مشروع "رواد 2030"، الذى تنظمه وزارة التخطیط والإصلاح الإدارى لریادة الأعمال والابتكار.