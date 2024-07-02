الحكومة الجديدة.. من هو شريف فاروق وزير التموين في التشكيل الوزاري

جاء اسم الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد، ضمن اختيارات الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

حيث إنه من المقرر أن يتولى حقيبة وزارة التموين خلفًا للدكتور علي المصيلحي.

من هو شريف فاروق

الدكتور شريف فاروق يتمتع بخبرة مصرفية لمدة تزيد على 30 عامًا في إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية.

هذا بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد .

وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

كما أنه شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعي.

وقد تمكن شريف فاروق خلال فترة توليه المنصب من أحداث تغيير و تطوير وإعادة الهيكلة بالبنك.

كما عمل في البنك المصري الخليجي بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017.

وكذلك في البنك الوطني للتنمية– القاهرة (المسمى حاليًا بمصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007.

كما عمل في البنك المصري الأمريكي– القاهرة (كريدي أجري كول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

وحصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس في 1987.

كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) في 2009، ودكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.