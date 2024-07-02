الملتقى الأفرو آسيوى يعلن أولى مسابقاته الأدبية.. تفاصيل

أعلن الملتقى الأفرو آسيوى للإبداع عن أولى مسابقاته الأدبية، حيث خصص الملتقى دورته الأولى لمجال القصة القصيرة "دورة الأديب محمد جبريل".

شروط المسابقة

وحدد الملتقى الأفرو – آسيوى الشروط العامة التى يجب توافرها للمشاركة فى المسابقة والتى جاءت كالتالى..

- المسابقة مفتوحة لجميع المبدعين.

- يتقدم المتسابق بقصة قصيرة واحدة من إبداعه الخاص، وألا يكون قد سبق نشرها إلكترونيًا أو ورقيًا.

- المسابقة غير محددة الموضوع، يترك للكاتب حرية اختيار الموضوع الذى يراه، مع مراعاة سلامة اللغة، وكل الشروط الفنية للقصة القصيرة.

- موعد تلقى الأعمال اعتبارًا من 1/ 7/ 2024 حتى 14/ 8 / 2024م.

- ترسل الأعمال على البريد الإلكترونى الخاص باستقبال الأعمال المشاركة فى المسابقة.

- لأمانة المسابقة الحق فى استبعاد الأعمال المخالفة للشروط.

- قرارات لجنة التحكيم نهائية، ولا يحق الطعن عليها.

الجوائز

أما عن جوائز المسابقة فمن المقرر أن يتم نشر الأعمال الفائزة (ثلاثون قصة: 25 قصة/ القائمة الطويلة + 5 قصص/ القائمة القصيرة) فى كتاب يصدر عن دار الأديب للنشر والترجمة بالقاهرة.

- ترجمة أفضل خمس قصص (القائمة القصيرة) إلى اللغة الإنجليزية.

- يتم تناول الأعمال الفائزة فى القائمتين بالنقد من قبل مجموعة من كبار النقاد المصريين والعرب، ونشرها بالصحف والمجلات الأدبية والثقافية المتخصصة.

- تكريم الفائزين (القائمة القصيرة) بشهادات تقدير من الملتقى الإفرو- آسيوي للإبداع.

- اختيار ثلاثة فائزين للمشاركة في المؤتمرات التي يقيمها الملتقى في بعض الدول لاحقًا.

من هو الروائى محمد جبريل؟

الروائى الكبير محمد جبريل بدأ حياته العملية سنة 1959م محررا بجريدة الجمهورية مع الراحل رشدى صالح ثم عمل بعد ذلك بجريدة المساء، عمل في الفترة من يناير 1967 إلى يوليو 1968 مديرا لتحرير مجلة "الإصلاح الاجتماعى" الشهرية، وكانت تعنى بالقضايا الثقافية، كما عمل خبيرا بالمركز العربي للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والتعمير، وعمل رئيسا لتحرير جريدة الوطن بسلطنة عمان (تسع سنوات).

من أعماله رواية " الأسوار، إمام آخر الزمان، من أوراق أبو الطيب المتنبى، قاضى البهار ينزل البحر، الصهبة، قلعة الجبل، النظر إلى أسفل، الخليج، اعترافات سيد القرية، زهرة الصباح، الشاطيء الآخر، رجال الظل، المدينة المحرمة، غواية الإسكندر، زمان الوصل"، ومن المجموعة القصصية " تلك اللحظة، حكايات وهوامش من حياة المبتلي، حارة اليهود، ما لا نراه"، وغيرها الكثير.